Cours de Cuisine Les Jardins de l’Éveil Saint-Thonan

Cours de Cuisine Les Jardins de l’Éveil Saint-Thonan mercredi 22 octobre 2025.

Cours de Cuisine

Les Jardins de l’Éveil 5 Creach Coadic Saint-Thonan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 16:30:00

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-29

Les Jardins de l’Éveil vous proposent un atelier Cours de Cuisine sur le thème d’Halloween.

Atelier parents/enfants, à partir de 4 ans.

Sur réservation par mail. .

Les Jardins de l’Éveil 5 Creach Coadic Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 2 57 52 56 40

