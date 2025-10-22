Cours de Cuisine Les Jardins de l’Éveil Saint-Thonan
Cours de Cuisine Les Jardins de l’Éveil Saint-Thonan mercredi 22 octobre 2025.
Cours de Cuisine
Les Jardins de l’Éveil 5 Creach Coadic Saint-Thonan Finistère
Début : 2025-10-22 15:00:00
fin : 2025-10-22 16:30:00
Date(s) :
2025-10-22 2025-10-29
Les Jardins de l’Éveil vous proposent un atelier Cours de Cuisine sur le thème d’Halloween.
Atelier parents/enfants, à partir de 4 ans.
Sur réservation par mail. .
Les Jardins de l’Éveil 5 Creach Coadic Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 2 57 52 56 40
