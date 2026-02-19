Cours de cuisine Sauces, fonds et bouillons Les Argentiers Limoges

Cours de cuisine Sauces, fonds et bouillons

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges Haute-Vienne

Tarif : 120 – 120 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Organisé par la Chapelle Saint Martin, découvrez l’art des sauces, fonds et bouillons lors d’un atelier culinaire. Apprenez à réaliser des bases indispensables pour sublimer vos plats. Repartez avec astuces et recettes pour impressionner vos convives !

Réservation par mail ou par téléphone en lien. .

Les Argentiers 5 Rue des Argentiers Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 17 info@chapellesaintmartin.com

