Cours de cuisine « Saveur d’automne » Saint-Brieuc
Cours de cuisine « Saveur d’automne » Saint-Brieuc samedi 11 octobre 2025.
Cours de cuisine « Saveur d’automne »
6 Rue de Rohan Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-11 10:30:00
fin : 2025-10-11 13:00:00
Date(s) :
2025-10-11
_ Magret de canard, ragoût de champignons et chataignes
_ Poire poché à la vanille, crème vanille et tuiles caramel .
6 Rue de Rohan Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 02 07
