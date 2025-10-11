Cours de cuisine « Saveur d’automne » Saint-Brieuc

Cours de cuisine « Saveur d’automne » Saint-Brieuc samedi 11 octobre 2025.

Cours de cuisine « Saveur d’automne »

6 Rue de Rohan Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-10-11 13:00:00

Date(s) :

2025-10-11

_ Magret de canard, ragoût de champignons et chataignes

_ Poire poché à la vanille, crème vanille et tuiles caramel .

6 Rue de Rohan Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 02 07

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cours de cuisine « Saveur d’automne » Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-09-23 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme