Cours de cuisine Spécial Truffe Le vieux château Saint-Médard-d’Excideuil

Suite au succès de notre premier atelier, nous avons le plaisir de vous proposer une nouvelle édition de notre cours de cuisine, Spécial Truffes, animée par notre chef Guillaume.

Lors de cet atelier vous apprendrez à réaliser

• Œufs brouillés à la truffe

• Risotto à la truffe

• Crème brûlée à la truffe

L’atelier sera accompagné d’une dégustation de vins, soigneusement sélectionnés afin de mettre en valeur chaque plat.

Places limitées.

95€ par personne, sur réservation.

Un moment gourmand et convivial vous attend. .

Le vieux château Domaine d’Essendiéras Saint-Médard-d’Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 34 34 info@essendieras.fr

