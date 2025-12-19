Cours de cuisine Végé Chutneys Indiens (type mézzés) pour repas ou apéro Barr

Cours de cuisine Végé Chutneys Indiens (type mézzés) pour repas ou apéro

6 rue Taufflieb Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-08 15:30:00

fin : 2026-03-08 19:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Lors de cet atelier vous allez apprendre à préparer une palette de mets d’accompagnement remplis de parfums pour colorer et égayer les repas, apéros et sandwichs !

Une des particularités qui fait de la cuisine indienne l’une des meilleures au monde est la diversité des saveurs créées par les multiples épices et préparations qui se retrouvent lors d’un repas.

Au cours de cet atelier, nous apprendrons à préparer une gamme de mets d’accompagnement riches en parfums, parfaits pour colorer et agrémenter les repas, apéros et sandwichs !

Chaque préparation possède son propre équilibre de saveurs et son goût unique, qui nous fera voyager en Inde. Cela nous permettra également de comprendre l’intérêt de multiplier les arômes dans nos repas quotidiens, pour atteindre la satiété, le plaisir gustatif et un équilibre alimentaire.

Nous préparerons un assortiment de chutneys, adaptés à la saison, que nous accompagnerons de crêpes salées indiennes sans gluten. Les recettes varieront en fonction des saisons et des envies du chef !

Les participants repartiront avec la satisfaction d’avoir dégusté les plats préparés et, bien sûr, avec les recettes pour les reproduire chez eux et surprendre leurs proches avec ces recettes originales et accessibles !

Ingrédients majoritairement BIO Cuisine végétale (vegan) Tous niveaux bienvenus.

Pour confirmer la présence, des arrhes de 10€/personne seront demandées (par chèque, Paypal ou virement).

Merci et à bientôt dans la cuisine de Patryk ! .

6 rue Taufflieb Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 76 63 32 patryk@lesateliersvege.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In this workshop you’ll learn how to prepare a range of flavour-filled side dishes to brighten up meals, aperitifs and sandwiches!

L’événement Cours de cuisine Végé Chutneys Indiens (type mézzés) pour repas ou apéro Barr a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de tourisme du pays de Barr