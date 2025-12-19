Cours de cuisine Végé Cuisine du Liban Pain & Mezzés (la suite) Barr

Cours de cuisine Végé Cuisine du Liban Pain & Mezzés (la suite)

6 rue Taufflieb Barr Bas-Rhin

Dimanche 2026-02-22 15:00:00

2026-02-22 19:30:00

2026-02-22

Cet atelier est la suite du tant apprécié atelier de cuisine du Liban (Moyen-Orient). Avec ce deuxième atelier vous découvrirez de nouvelles recettes.

Je t’invite à cet atelier d’initiation de cuisine vegan de saison qui te fera découvrir quelques mets simples et populaires de la grande variété de mezzés libanais.

Cette cuisine généreuse et parfumée recèle des petits trésors pour les végétariens et même végétaliens.

Les recettes que nous ferons sont toutes abordables et rapides.

Je te montrerai les techniques & astuces pour réussir à coup sur les recettes que l’on va préparer tous ensemble.

AU MENU

Ma version légère du traditionnel Houmous

Tabouleh de saison, cette salade riche en nutriments adaptée aux légumes de maintenant et subtilement parfumée

Kaak, pains au sésame, typique de la cuisine de rue

Falafels traditionnels

Labneh Vegan, petit fromage frais de yogurt, citronné et assaisonné et plus selon la saison et nombre de participants.

Tu repartira avec la satisfaction d’avoir mangé ce que nous avons préparé et bien sûr avec les recettes pour les refaire chez toi et épater te amis famille avec ces recettes originales et accessibles !

Ingrédients majoritairement BIO Cuisine Végétale (vegan) Tous niveaux

Pour confirmer ta présence des arrhes de 10€/pers te seront demandés (par chèque, paypal ou virement).

6 rue Taufflieb Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 76 63 32 patryk@lesateliersvege.com

English :

This workshop is the sequel to the much-appreciated Lebanese (Middle Eastern) cuisine workshop. This second workshop will introduce you to new recipes.

