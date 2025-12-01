Cours de cuisine végétale A l’heure de l’Apéro Dînatoire Barr

Cours de cuisine végétale A l’heure de l’Apéro Dînatoire

Début : Samedi 2025-12-13 15:30:00

fin : 2025-12-20 19:00:00

2025-12-13 2025-12-20

Pour changer des préparations d’apéros vues et revues, découvrir 7 recettes végétales, simples et originales, qui trouverons leur place aussi bien lors d’un apéro entre amis qu’un moment de fêtes en famille.

Au menu

Petites crêpes mille-trous en version salée, nature & aromatisées (blé)

– Verrine carotte-coco & mousse de yogurt au citron

– Crackers de sarrasin sésame (sans gluten)

– Champignons marinés au sésame

– Roulés rapides au four, aux épinards, noix et citron… etc

(Ingrédients majoritairement BIO Cuisine Végétale (vegan) Tous niveaux) .

6 rue Taufflieb Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 76 63 32 patryk@lesateliersvege.com

English :

For a change from tried-and-tested aperitif preparations, come and discover 7 simple and original plant-based recipes.

German :

Hier finden Sie 7 einfache und originelle pflanzliche Rezepte, die eine willkommene Abwechslung zu den üblichen Aperitif-Zubereitungen darstellen.

Italiano :

Per cambiare le preparazioni da aperitivo già collaudate, venite a scoprire 7 ricette semplici e originali a base vegetale.

Espanol :

Para alejarse de las preparaciones de aperitivo de toda la vida, descubra 7 recetas sencillas y originales a base de plantas.

