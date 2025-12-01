Cours de cuisine végétale A l’heure de l’Apéro Dînatoire Barr
Cours de cuisine végétale A l’heure de l’Apéro Dînatoire Barr samedi 13 décembre 2025.
Cours de cuisine végétale A l’heure de l’Apéro Dînatoire
6 rue Taufflieb Barr Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-13 15:30:00
fin : 2025-12-20 19:00:00
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-20
Pour changer des préparations d’apéros vues et revues, découvrir 7 recettes végétales, simples et originales, qui trouverons leur place aussi bien lors d’un apéro entre amis qu’un moment de fêtes en famille.
Au menu
Petites crêpes mille-trous en version salée, nature & aromatisées (blé)
– Verrine carotte-coco & mousse de yogurt au citron
– Crackers de sarrasin sésame (sans gluten)
– Champignons marinés au sésame
– Roulés rapides au four, aux épinards, noix et citron… etc
(Ingrédients majoritairement BIO Cuisine Végétale (vegan) Tous niveaux) .
6 rue Taufflieb Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 76 63 32 patryk@lesateliersvege.com
English :
For a change from tried-and-tested aperitif preparations, come and discover 7 simple and original plant-based recipes.
German :
Hier finden Sie 7 einfache und originelle pflanzliche Rezepte, die eine willkommene Abwechslung zu den üblichen Aperitif-Zubereitungen darstellen.
Italiano :
Per cambiare le preparazioni da aperitivo già collaudate, venite a scoprire 7 ricette semplici e originali a base vegetale.
Espanol :
Para alejarse de las preparaciones de aperitivo de toda la vida, descubra 7 recetas sencillas y originales a base de plantas.
