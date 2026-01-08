Cours de cuisine végétale Cuisine du Liban 2 Pain & Mezzés (la suite du 1) Barr

Cours de cuisine végétale Cuisine du Liban 2 Pain & Mezzés (la suite du 1)

Dimanche 2026-04-26 15:00:00

2026-04-26 19:30:00

2026-04-26

Cette cuisine généreuse et parfumée recèle des petits trésors pour les végétariens et même végétaliens. Avec ce deuxième atelier un peu plus long vous verrez 8 nouvelles recettes qui pour beaucoup sont tout aussi abordables qu’au Liban 1 mais d’autres un peu plus complexes.

Je t’invite à la suite du tant apprécié atelier de cuisine du Liban. Un nouvel atelier pour encore plus de recettes savoureuses de mezzés chauds & froids & du fameux pain pita !

Je te montrerai les techniques & astuces pour réussir à coup sur les recettes que l’on va préparer tous ensemble.

AU MENU

Pain Pita

Fatayer à l’épinard

Toum (Crème d’ail)

Kofte de lentilles corail & boulghour

Pickle de navets marinés (Kabees el Lift)

Salade Fattoush (version estivale ou hivernale)

Fatteh (mezzé froid de pois-chiches, yogurt aromatisé & pita frit)

Muhammara (Dip de poivrons rouges & noix) en période estivale

Soupe libanaise de lentilles & riz (Shorbet Adas) en période hivernale

Tu repartira avec la satisfaction d’avoir mangé ce que nous avons préparé et bien sûr avec les recettes pour les refaire chez toi et épater te amis famille avec ces recettes originales et accessibles !

Ingrédients majoritairement BIO Cuisine Végétale (vegan) Tous niveaux

Pour confirmer ta présence des arrhes de 10€/pers te seront demandés (par chèque, paypal ou virement). .

English :

This generous, fragrant cuisine is a treasure trove for vegetarians and even vegans. This second, slightly longer workshop will introduce you to 8 new recipes, many of which are just as affordable as in Lebanon 1 , while others are a little more complex.

