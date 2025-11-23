Cours de Cuisine Végétale J’aime cuisiner les légumineuses ! (niv.2) Barr

Cours de Cuisine Végétale J’aime cuisiner les légumineuses ! (niv.2)

6 rue Taufflieb Barr Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23 19:30:00

Après avoir apprivoisé les légumineuses (Atelier de niv.1), il vous manque peut-être des idées pour les cuisiner différemment que d’habitude?

6 rue Taufflieb Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 76 63 32 patryk@lesateliersvege.com

English :

After taming legumes (Level 1 workshop), you may be lacking ideas for cooking them differently than usual?

German :

Nachdem du dich mit Hülsenfrüchten vertraut gemacht hast (Workshop der Stufe 1), fehlt dir vielleicht noch eine Idee, wie du sie anders als üblich zubereiten kannst?

Italiano :

Dopo aver imparato a conoscere i legumi (laboratorio di livello 1), potrebbero mancarvi delle idee per cucinarli in modo diverso dal solito?

Espanol :

Una vez que se ha familiarizado con las legumbres (taller de nivel 1), puede que le falten ideas para cocinarlas de forma diferente a la habitual..

