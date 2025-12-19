Cours de cuisine végétale Ravioles de saveurs de saison Barr

Cours de cuisine végétale Ravioles de saveurs de saison

Nous réaliserons ensemble des ravioles végétales (vegan) enfermant 4 farces savoureuses au ingrédients de saison, salé & sucré !

6 rue Taufflieb Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 76 63 32 patryk@lesateliersvege.com

English :

Together we’ll make vegan ravioli with 4 tasty fillings made with seasonal, sweet and savoury ingredients!

