Cours de Cuisine Viré-en-Champagne samedi 22 novembre 2025.
24 Rue Principale Viré-en-Champagne Sarthe
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
2025-11-22
Démonstration de Noël
Réalisation d’un dessert de Noël original et recette « Apéro Festif ».
C’est une démonstration; Louise cuisine, vous prenez des notes et nous dégustons.
N’oubliez pas bloc notes et crayon. sur réservation .
24 Rue Principale Viré-en-Champagne 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 54 22 98 fourmontlouise@gmail.com
English :
Christmas demonstration
German :
Weihnachtsdemonstration
Italiano :
Dimostrazione di Natale
Espanol :
Demostración navideña
