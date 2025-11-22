Cours de Cuisine Viré-en-Champagne

Cours de Cuisine Viré-en-Champagne samedi 22 novembre 2025.

Cours de Cuisine

24 Rue Principale Viré-en-Champagne Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Démonstration de Noël

Réalisation d’un dessert de Noël original et recette « Apéro Festif ».

C’est une démonstration; Louise cuisine, vous prenez des notes et nous dégustons.

N’oubliez pas bloc notes et crayon. sur réservation .

24 Rue Principale Viré-en-Champagne 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 54 22 98 fourmontlouise@gmail.com

English :

Christmas demonstration

German :

Weihnachtsdemonstration

Italiano :

Dimostrazione di Natale

Espanol :

Demostración navideña

L’événement Cours de Cuisine Viré-en-Champagne a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Vallée de la Sarthe