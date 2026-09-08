Informations pratiques

Eugénie-les-Bains

Cours de cuisine « Volaille en Majesté »

Maison Guérard Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : 270 – 270 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11 09:00:00

fin : 2026-11-11 15:00:00

Date(s) :

2026-11-11

Volaille en Majesté

mardi 11 novembre [9h-15h]

Masterclass + déjeuner

270 € .

Maison Guérard Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70

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English : Cours de cuisine « Volaille en Majesté »

L’événement Cours de cuisine « Volaille en Majesté » Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-08 par Tourisme Aire Eugénie