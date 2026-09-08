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Cours de cuisine « Volaille en Majesté » Eugénie-les-Bains

mercredi 11 novembre 2026 · Eugénie-les-Bains

Cours de cuisine « Volaille en Majesté » Eugénie-les-Bains

Informations pratiques

Début
mercredi 11 novembre 2026
Fin
mercredi 11 novembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Maison Guérard
Ville
40320 Eugénie-les-Bains
Département
Landes
Tarif
270 270 Tarif de base - plein tarif

Eugénie-les-Bains

Cours de cuisine « Volaille en Majesté »

Maison Guérard Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : 270 – 270 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-11 09:00:00
fin : 2026-11-11 15:00:00

Date(s) :
2026-11-11

Volaille en Majesté
mardi 11 novembre [9h-15h]
Masterclass + déjeuner
270 €    .

Maison Guérard Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 64 70 

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English : Cours de cuisine « Volaille en Majesté »

L’événement Cours de cuisine « Volaille en Majesté » Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-08 par Tourisme Aire Eugénie

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