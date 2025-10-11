Cours de cuisine x Fauchon Rouen

Le samedi 11 octobre 2025, prenez place sous l’impressionnante hauteur sous plafond de la grande salle atypique de la Halle aux Toiles, pour suivre un cours de cuisine géant concocté par la prestigieuse École Fauchon. Une expérience inédite, alliant transmission et excellence gastronomique autour du sucré ou du salé, inspirées de scènes cultes du cinéma.

Prêt à découvrir les secrets de cuisine des grands chefs ?

Au cœur de la Halle aux Toiles, sous l’impression plafond voûté, les chefs et apprentis de la prestigieuse École Fauchon vous invitent à prendre place derrière les fourneaux pour participer à deux cours de cuisine géant ! Durant ce week-end festif, l’École Fauchon partagera son savoir-faire inégalé avec les passionnés de gastronomie et les amateurs éclairés. Les participants auront l’opportunité unique d’apprendre les techniques et secrets des chefs, tout en découvrant des recettes inspirées de scènes cultes du cinéma, thématique de cette seconde édition de Rouen à Table !

Plutôt team salé ou sucré ? Vous avez le choix entre 2 ateliers, tous deux suivis d’une dégustation conviviale

– Un cours de pâtisserie inspiré du film Le Chocolat réalisé par Lasse Hallström de 14h30 à 16h

– Un cours de cuisine inspiré du film La soupe aux choux réalisé par Jean Girault de 17h30 à 19h

Ces cours de cuisine vous feront vivre une expérience immersive, alliant tradition et innovation. Que vous soyez débutant ou cuisinier expérimenté, il est conçu pour tous les niveaux et promet de ravir vos papilles. Ne manquez pas cette chance exceptionnelle de perfectionner vos compétences culinaires dans un cadre historique et prestigieux !

Un tablier Rouen à Table ! vous sera offert

L’École Fauchon, référence d’excellence dans le secteur de la gastronomie, forme les futurs managers et artisans des métiers de bouche en alliant savoir-faire traditionnel et innovation, préparant ainsi la nouvelle génération à réinventer la gastronomie française face aux défis contemporains du digital, des circuits courts et des nouveaux modes de consommation. Depuis plus de 130 ans la maison Fauchon, créée par un traiteur normand, Auguste Fauchon, œuvre pour promouvoir l’excellence culinaire à la française et partage son savoir-faire à travers l’international. .

Halle aux Toiles Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

