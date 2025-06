Cours de culture musicale – Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu 25 juin 2025 19:50

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-25 19:50 – 21:15

Gratuit : non Entrée libre

Le cours de culture musicale, organisé par le Patio Musical, vous propose un parcours passionnant à travers l’histoire de la musique un mercredi par mois. Chaque séance est un peu comme ouvrir une partition secrète : vous explorerez avec Simon, professeur de flûte traversière au Patio Musical, les œuvres de grands compositeurs, de toutes les époques et de tous les horizons.Grâce à des écoutes commentées, des analyses d’œuvres et des échanges conviviaux, vous développerez votre culture musicale et apprendrez à apprécier la musique sous toutes ses formes. Mais ce n’est pas tout !Ce cours, c’est aussi l’occasion de partager vos émotions, vos découvertes et vos propres interprétations. Un moment de convivialité et de partage pour tous les passionnés de musique, débutants comme initiés.Chaque mercredi, une thématique différente est proposée. Rendez-vous le mercredi 25 juin de 19h50 à 21h15 pour un cours sur la thématique « Monuments et chocs musicaux (Beethoven, Wagner, Stravinsky, Messiaen) ». ____________________________________________Informations pratiques : Un mercredi par mois, de 19h50 à 21h15Salle Paul Pouvreau, Espace Vie LocaleGratuitOuvert à tousEntrée librePublic Ados / adultes _____________________________________________En savoir plus sur Simon Guillot, Professeur de flûte traversière »Profondément touché par les sons et les bruits qui m’entourent, j’ai commencé tôt la musique et j’y trouve le moyen de maîtriser et créer mes propres sonorités. De 2009 à 2014, j’intègre le conservatoire de Nantes puis le Pôle Sup’ 93, où je me passionne pour le répertoire contemporain et rencontre de nombreux compositeurs (Gilbert Amy, Tristan Murail, Jérome Combier, Kaija Saariaho, Martin Matalon…). Ouvert et enthousiaste, j’ai également le goût de la musique de chambre et de l’orchestre. Installé à Nantes, je participe à plusieurs créations et concerts de l’ensemble Utopik (ensemble de musique contemporaine). »

Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 71 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr evl@sagl.fr