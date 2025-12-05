Cours de culture musicale Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-05 19:00 – 20:30

Gratuit : oui Entrée libre Adulte, Senior

Le cours de culture musicale, organisé par le Patio Musical, vous propose un parcours passionnant à travers l’histoire de la musique un vendredi par mois. Chaque séance est un peu comme ouvrir une partition secrète : vous explorerez avec Simon, professeur de flûte traversière au Patio Musical, les œuvres de grands compositeurs, de toutes les époques et de tous les horizons.Grâce à des écoutes commentées, des analyses d’œuvres et des échanges conviviaux, vous développerez votre culture musicale et apprendrez à apprécier la musique sous toutes ses formes. Mais ce n’est pas tout !Ce cours, c’est aussi l’occasion de partager vos émotions, vos découvertes et vos propres interprétations. Un moment de convivialité et de partage pour tous les passionnés de musique, débutants comme initiés.Chaque vendredi, une thématique différente est proposée. Rendez-vous le vendredi 5 décembre de 19h à 20h30 pour un cours sur la thématique « La musique romantique Russe ». _____________________________________________Informations pratiques : Un vendredi par mois, de 19h à 20h30Médiathèque Le Jardin de lectureGratuitOuvert à tousEntrée librePublic Ados / adultes _____________________________________________En savoir plus sur Simon Guillot, Professeur de flûte traversière »Profondément touché par les sons et les bruits qui m’entourent, j’ai commencé tôt la musique et j’y trouve le moyen de maîtriser et créer mes propres sonorités. De 2009 à 2014, j’intègre le conservatoire de Nantes puis le Pôle Sup’ 93, où je me passionne pour le répertoire contemporain et rencontre de nombreux compositeurs (Gilbert Amy, Tristan Murail, Jérome Combier, Kaija Saariaho, Martin Matalon…). Ouvert et enthousiaste, j’ai également le goût de la musique de chambre et de l’orchestre. Installé à Nantes, je participe à plusieurs créations et concerts de l’ensemble Utopik (ensemble de musique contemporaine). »

Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/ mediatheque@sagl.fr 0240264444 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr