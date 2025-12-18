Cours de culture musicale Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-08 19:00 – 20:30

Gratuit : oui 0 Adulte, Senior, Etudiant, Personne en situation de handicap

Rendez-vous à la Médiathèque le jeudi 8 janvier de 19h à 20h30 pour un cours de culture musicale sur la thématique « Musique et nature ».En présence exclusive de l’Harmonie de Saint-Aignan de Grand Lieu.Gratuit et ouvert à tous.

Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/ mediatheque@sagl.fr



