Cours de culture musicale Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-03 19:00 – 20:30

Gratuit : oui 0 Adulte, Senior, Etudiant, Personne en situation de handicap

Rendez-vous à la Médiathèque le vendredi 3 avril de 19h à 20h30 pour un cours de culture musicale sur la thématique « 1918-1939 années folles et dépression ». Gratuit et ouvert à tous.

Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/ mediatheque@sagl.fr



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