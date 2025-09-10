Cours de cyanotype Langeac

Cours de cyanotype Langeac mercredi 10 septembre 2025.

Cours de cyanotype

médiathèque Langeac Haute-Loire

Début : 2025-09-10 14:30:00

fin : 2025-09-13 16:30:00

Dans la continuité de son exposition, Vanessa Stupenda vous propose deux ateliers d’initiation au cyanotype le Mercredi 10 Septembre de 14h30 à 16h30 et le Samedi 13 Septembre de 13h30 à 15h30.

médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com

English :

Following on from her exhibition, Vanessa Stupenda offers two cyanotype initiation workshops: Wednesday September 10 from 2:30 to 4:30 pm and Saturday September 13 from 1:30 to 3:30 pm.

German :

Im Anschluss an ihre Ausstellung bietet Vanessa Stupenda Ihnen zwei Workshops zur Einführung in die Cyanotypie an: am Mittwoch, den 10. September von 14:30 bis 16:30 Uhr und am Samstag, den 13. September von 13:30 bis 15:30 Uhr.

Italiano :

In seguito alla sua mostra, Vanessa Stupenda propone due laboratori introduttivi di cianotipia: mercoledì 10 settembre dalle 14.30 alle 16.30 e sabato 13 settembre dalle 13.30 alle 15.30.

Espanol :

Como continuación de su exposición, Vanessa Stupenda ofrece dos talleres de iniciación a la cianotipia: el miércoles 10 de septiembre de 14.30 a 16.30 horas y el sábado 13 de septiembre de 13.30 a 15.30 horas.

