COURS DE DANSE Allenc

COURS DE DANSE Allenc vendredi 12 septembre 2025.

COURS DE DANSE

Allenc Lozère

Tarif : 88 – 88 – 88 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-12 2025-09-19 2025-09-26 2025-10-03 2025-10-10

Cours de danse tous les vendredis de 20h30 à 22h00 animé par Lucette Bonhomme

Tarif 88€ + 12€ adhésion au foyer rural d’Allenc. Renseignement et inscription au 06 87 46 56 00.

Cours de danse tous les vendredis de 20h30 à 22h00 animé par Lucette Bonhomme

Tarif 88€ + 12€ adhésion au foyer rural d’Allenc. Renseignement et inscription au 06 87 46 56 00. .

Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 87 46 56 00

English :

Dance classes every Friday from 8:30 to 10:00 pm led by Lucette Bonhomme

Fee: 88? + 12? membership of the Foyer Rural d’Allenc. Information and registration on 06 87 46 56 00.

German :

Tanzkurs jeden Freitag von 20:30 bis 22:00 Uhr unter der Leitung von Lucette Bonhomme

Preis: 88 ? + 12 ? Mitgliedschaft im Foyer rural d’Allenc. Informationen und Anmeldung unter 06 87 46 56 00.

Italiano :

Corsi di danza ogni venerdì dalle 20.30 alle 22.00 condotti da Lucette Bonhomme

Prezzo: 88 € + 12 € di iscrizione al Foyer Rural d’Allenc. Informazioni e prenotazioni al numero 06 87 46 56 00.

Espanol :

Clases de baile todos los viernes de 20h30 a 22h00 dirigidas por Lucette Bonhomme

Precio: 88? + 12? de socio del Foyer Rural d’Allenc. Información y reservas en el 06 87 46 56 00.

L’événement COURS DE DANSE Allenc a été mis à jour le 2025-09-06 par 48-OT Mont Lozere