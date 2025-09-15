Cours de danse contemporaine CPA Marc Sangnier Paris

Cours de danse contemporaine CPA Marc Sangnier Paris lundi 15 septembre 2025.

La danse contemporaine, c’est :

Explorer le mouvement, stimuler l’imaginaire, développer la coordination, la souplesse et la confiance en soi.

Cours de Danse Contemporaine pour enfants. Un espace pour bouger, créer et s’amuser !

Du lundi 15 septembre 2025 au lundi 22 juin 2026 :

lundi

de 18h00 à 19h00

payant

Tarif soumis au quotient familial.

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 8 ans.

CPA Marc Sangnier 24, avenue Marc Sangnier 75014 Structure située à coté du Théâtre 14Paris

https://marcsangnier.aniapp.fr contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr