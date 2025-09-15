Cours de danse contemporaine CPA Marc Sangnier Paris
Cours de danse contemporaine CPA Marc Sangnier Paris lundi 15 septembre 2025.
- Travail du corps et de l’espace
- Mouvement libre, fluidité, improvisation
- Une pratique artistique, et expressive
Venez découvrir la danse contemporaine, un style à la croisée du rythme, de l’émotion et de la créativité.
Du lundi 15 septembre 2025 au lundi 22 juin 2026 :
lundi
de 20h00 à 21h30
payant
Tarif soumis au quotient familial.
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-15T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-23T00:30:00+02:00
Date(s) : 2025-09-15T20:00:00+02:00_2025-09-15T21:30:00+02:00;2025-09-22T20:00:00+02:00_2025-09-22T21:30:00+02:00;2025-09-29T20:00:00+02:00_2025-09-29T21:30:00+02:00;2025-10-06T20:00:00+02:00_2025-10-06T21:30:00+02:00;2025-10-13T20:00:00+02:00_2025-10-13T21:30:00+02:00;2025-10-20T20:00:00+02:00_2025-10-20T21:30:00+02:00;2025-10-27T20:00:00+02:00_2025-10-27T21:30:00+02:00;2025-11-03T20:00:00+02:00_2025-11-03T21:30:00+02:00;2025-11-10T20:00:00+02:00_2025-11-10T21:30:00+02:00;2025-11-17T20:00:00+02:00_2025-11-17T21:30:00+02:00;2025-11-24T20:00:00+02:00_2025-11-24T21:30:00+02:00;2025-12-01T20:00:00+02:00_2025-12-01T21:30:00+02:00;2025-12-08T20:00:00+02:00_2025-12-08T21:30:00+02:00;2025-12-15T20:00:00+02:00_2025-12-15T21:30:00+02:00;2025-12-22T20:00:00+02:00_2025-12-22T21:30:00+02:00;2025-12-29T20:00:00+02:00_2025-12-29T21:30:00+02:00;2026-01-05T20:00:00+02:00_2026-01-05T21:30:00+02:00;2026-01-12T20:00:00+02:00_2026-01-12T21:30:00+02:00;2026-01-19T20:00:00+02:00_2026-01-19T21:30:00+02:00;2026-01-26T20:00:00+02:00_2026-01-26T21:30:00+02:00;2026-02-02T20:00:00+02:00_2026-02-02T21:30:00+02:00;2026-02-09T20:00:00+02:00_2026-02-09T21:30:00+02:00;2026-02-16T20:00:00+02:00_2026-02-16T21:30:00+02:00;2026-02-23T20:00:00+02:00_2026-02-23T21:30:00+02:00;2026-03-02T20:00:00+02:00_2026-03-02T21:30:00+02:00;2026-03-09T20:00:00+02:00_2026-03-09T21:30:00+02:00;2026-03-16T20:00:00+02:00_2026-03-16T21:30:00+02:00;2026-03-23T20:00:00+02:00_2026-03-23T21:30:00+02:00;2026-03-30T20:00:00+02:00_2026-03-30T21:30:00+02:00;2026-04-06T20:00:00+02:00_2026-04-06T21:30:00+02:00;2026-04-13T20:00:00+02:00_2026-04-13T21:30:00+02:00;2026-04-20T20:00:00+02:00_2026-04-20T21:30:00+02:00;2026-04-27T20:00:00+02:00_2026-04-27T21:30:00+02:00;2026-05-04T20:00:00+02:00_2026-05-04T21:30:00+02:00;2026-05-11T20:00:00+02:00_2026-05-11T21:30:00+02:00;2026-05-18T20:00:00+02:00_2026-05-18T21:30:00+02:00;2026-05-25T20:00:00+02:00_2026-05-25T21:30:00+02:00;2026-06-01T20:00:00+02:00_2026-06-01T21:30:00+02:00;2026-06-08T20:00:00+02:00_2026-06-08T21:30:00+02:00;2026-06-15T20:00:00+02:00_2026-06-15T21:30:00+02:00;2026-06-22T20:00:00+02:00_2026-06-22T21:30:00+02:00
CPA Marc Sangnier 24, avenue Marc Sangnier 75014 Structure située à côté du Théâtre 14Paris
+33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr