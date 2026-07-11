Cours de danse country Gotein-Libarrenx
lundi 7 septembre 2026 · Gotein-Libarrenx
Informations pratiques
Gotein-Libarrenx
Cours de danse country
Salle municipale Gotein-Libarrenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 57 – 57 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 18:00:00
fin : 2026-09-07
Date(s) :
2026-09-07
Mélanie vous attend à la salle municipale de Gotein.
Elle propose des cours de danse country pour les adultes, les débutants et les novices. Si vous avez toujours rêvé d’apprendre les danses en ligne, ses cours sont faits pour vous, dans une ambiance conviviale et décontractée. Cette année, les cours sont également ouverts aux enfants de 6 à 12 ans. .
Salle municipale Gotein-Libarrenx 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 93 57 02
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English : Cours de danse country
L’événement Cours de danse country Gotein-Libarrenx a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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