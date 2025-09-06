Cours de danse démo Pithiviers

Cours de danse démo Pithiviers samedi 6 septembre 2025.

Cours de danse démo

Pithiviers Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

L’Association Pithiviers Danses vous invite à bouger, vous détendre et vous amuser toute l’année !

Au programme pour 2025-2026 Pilates, stretching, renforcement musculaire, danses modernes dès 4 ans, hip-hop, breakdance, bachata, salsa, rock, west coast swing, lindy hop… et même du Lady Styling !

L’Association Pithiviers Danses, intégrée au Centre d’Activités Culturelles, propose une large palette de cours alliant bien-être, expression corporelle et convivialité. Ouverts à tous les âges et à tous les niveaux, ces cours vont des disciplines douces comme le pilates, le stretching ou le renforcement musculaire, aux danses modernes et urbaines (hip-hop, breakdance) en passant par les danses de couple (bachata, salsa, rock, west coast swing, lindy hop) et le lady styling pour développer élégance et confiance en soi.

Chaque saison est l’occasion de découvrir, progresser et partager le plaisir de danser dans une ambiance chaleureuse et dynamique. .

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 69 77 55 92

English :

The Association Pithiviers Danses invites you to move, relax and have fun all year round!

On the program for 2025-2026: Pilates, stretching, muscle strengthening, modern dances from age 4, hip-hop, breakdance, bachata, salsa, rock, west coast swing, lindy hop? and even Lady Styling!

German :

Der Verein Pithiviers Danses lädt Sie ein, sich das ganze Jahr über zu bewegen, zu entspannen und Spaß zu haben!

Das Programm für 2025-2026: Pilates, Stretching, Muskelaufbau, moderne Tänze ab 4 Jahren, Hip-Hop, Breakdance, Bachata, Salsa, Rock, West Coast Swing, Lindy Hop? und sogar Lady Styling!

Italiano :

L’Associazione Pithiviers Danses vi invita a muovervi, rilassarvi e divertirvi tutto l’anno!

In programma per il 2025-2026: pilates, stretching, rafforzamento muscolare, danze moderne a partire dai 4 anni, hip-hop, breakdance, bachata, salsa, rock, west coast swing, lindy hop e persino Lady Styling!

Espanol :

La asociación Pithiviers Danses te invita a moverte, relajarte y divertirte durante todo el año

En el programa para 2025-2026: Pilates, estiramientos, refuerzo muscular, bailes modernos a partir de 4 años, hip-hop, breakdance, bachata, salsa, rock, west coast swing, lindy hop… ¡e incluso Lady Styling!

L’événement Cours de danse démo Pithiviers a été mis à jour le 2025-08-13 par OT GRAND PITHIVERAIS