COURS DE DANSE EN LIGNE COUNTRY Félines-Minervois

Association MC Danse, affiliée à la Fédération Française de Danse depuis 2009, propose des cours de danse en ligne country à Félines-Minervois, ouverts à tous les niveaux. Ces sessions loisir alternent entre Pepieux et Félines-Minervois.

Animés par Marie-Catherine Digue, animatrice certifiée, ces cours insistent sur la technique, la coordination et la musicalité. Vous apprendrez à mémoriser les chorégraphies, à maîtriser les pas de base et à affiner votre posture, le tout dans un cadre convivial et motivant. Que vous soyez débutant curieux ou danseur cherchant à peaufiner votre préparation à la compétition, l’adhésion annuelle de vous donne accès à toutes les séances loisir sur les deux villages pour la saison.

Rejoignez-nous pour partager la passion du country, tisser des liens et vous épanouir en musique. Renseignements et inscriptions sur place ou par téléphone une occasion idéale de redécouvrir le plaisir de danser en groupe et de vivre l’esprit convivial de Félines-Minervois .

Foyer rural Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie +33 6 26 66 19 25

English :

MC Danse (affiliated to the Fédération Française de Danse since 2009) invites you to its country line-dancing classes in Félines-Minervois.

Led by certified dancer Marie-Catherine Digue. Annual membership 90 ?

German :

MC Danse (seit 2009 Mitglied der Fédération Française de Danse) lädt Sie zu seinen Country-Line-Dance-Kursen in Félines-Minervois ein.

Geleitet von Marie-Catherine Digue, zertifiziert. Jahresmitgliedschaft 90 ?

Italiano :

MC Danse (affiliata alla Fédération Française de Danse dal 2009) vi invita ai suoi corsi di ballo country a Félines-Minervois.

Condotto dalla ballerina certificata Marie-Catherine Digue. Iscrizione annuale 90?

Espanol :

MC Danse (afiliada a la Fédération Française de Danse desde 2009) le invita a sus clases de baile en línea country en Félines-Minervois.

Dirigidas por la bailarina diplomada Marie-Catherine Digue. Abono anual 90?

