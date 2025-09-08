Cours de danse en ligne Saint-Planchers
Cours de danse en ligne Saint-Planchers lundi 8 septembre 2025.
Cours de danse en ligne
Parking Salle des Fêtes Saint-Planchers Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-08
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2025-09-08
Tous les lundis après-midi, à partir de 14h00, cours de danse en ligne, Madison et Country Rétro.
Réservé aux Dames. .
Parking Salle des Fêtes Saint-Planchers 50400 Manche Normandie +33 6 33 55 86 26 danielle.hilaire29@gmail.com
