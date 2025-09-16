Cours de danse Flamenco – Peña Estrella Flamenco à Lille Centre de danse Le Plateau/Crasto Lille

La PEÑA ESTRELLA Flamenco à LILLE propose des cours hebdomadaires pour tous niveaux les mardis et mercredis soirs (hors vacances scolaires).

Débutants, initiés, passionnés, à la recherche de perfectionnement ou de loisirs : La Peña Estrella est la structure adéquate à vos besoins.

Estrella La Peli de Linares, chorégraphe et danseuse professionnelle, dirige artistiquement le contenu des enseignements et les équipes d’intervenants.

Nous vous souhaitons une bonne année scolaire Flamenca en notre compagnie. Olé

FONCTIONNEMENT DES COURS – CULTURE FLAMENCA :

Le Flamenco est un art d’Expression et de soliste : Pas besoin de partenaire – Le Flamenco est un Art mixte qui s’adresse aux femmes comme aux hommes

TENUE – CHAUSSURES :

Tenue Ample, à l’aise (pas de mini-jupes / pas de jupes étroites / pas d’obligation de robes de Flamenco) – Chaussures de Flamenco ou pour un essai : Chaussures Plates à talons carré (Pas de Talons aiguilles)

Toutes les inscriptions se font par HelloAsso. N’hésitez pas à contacter notre équipe pour connaitre votre niveau (les années de pratique sont indiquées à titre indicatif). Cours d’essai uniquement pour nouveaux élèves.

Le cours d’essai ne s’adresse qu’aux élèves n’ayant jamais pris de cours à la PEÑA ESTRELLA.

Fonctionnement : Vous prenez le cours, la place vous sera réservée 24H après cette 1ère séance. Au delà, elle est attribuée aux personnes sur liste d’attente.

COURS 1-1 : MERCREDIS 19h30-20h30 – sans minimum de pratique

COURS 1-2 : MERCREDIS 18h30-19h30 – pratique 1 à 3 ans

COURS 2-1 : MARDIS 18h30-19h30 – pratique 2 à 4 ans

COURS 2-2 – MARDIS 19h30-20h30 – pratique 3 à 5 ans

COURS 3 – MARDIS 20h30-21h30 – mini 5 ans de pratique

Les mardis 2025/2026 : 16,23,30/09 – 07,14/10 – 04,11,18,25/11 – 02,09,16/12 – 06,13,20,27/01 – 03,10/02 – 03,10,17,24/03 – 01,08,29/04 – 06,13,20,27/05 – 03/06

Les mercredis 2025/2026 : 17,24/09 – 01,08,15/10 – 05,12,19,26/11 – 03,10,17/12 – 07,14,21,28/01 – 04,11/02 – 04,11,18,25,31/03 – 07,28/04 – 05,12,19,26/05 – 02/06

LA PEÑA ESTRELLA FLAMENCO A LILLE

La Peña Estrella promeut la culture Flamenco à Lille à travers des cours de Danse, chant, guitare et cajon, technique ainsi que des spectacles. Fondée par Patricia WARTELLE la « Mama » du Flamenco qui a soutenu cet art à Lille depuis 1984 à travers de nombreuses manifestations, c’est aujourd’hui sa fille Estrella qui a repris le Flambeau accompagnée d’une équipe d’intervenants passionnés.

Adultes et Enfants s’y retrouvent dans la bonne humeur afin d’aborder sereinement l’enseignement de la musique, du chant ou de la danse.

https://www.helloasso.com/associations/pena-estrella/adhesions/2025-26-cours-pena-estrella-inscriptions-non-preventes-1 http://penaestrella.fr/ penaestrella@outlook.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100064562417183#

Centre de danse Le Plateau/Crasto 81 rue de Trévise 59000 Lille Lille-Moulins Lille 59024 Nord