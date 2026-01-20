Cours de danse irlandaise

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 10:30:00

fin : 2026-04-07 12:00:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-03-03 2026-04-07 2026-05-05

Une activité joyeuse, énergique, conviviale et rythmée accessible à toutes et tous (quelles que soient les capacités physiques) pour se faire plaisir dans le partage et la bonne humeur, dès 8 ans.

Une activité joyeuse, énergique, conviviale et rythmée accessible à toutes et tous (quelles que soient les capacités physiques) pour se faire plaisir dans le partage et la bonne humeur, dès 8 ans. .

Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 37 45 89 40 phoenixenclaise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A joyful, energetic, friendly and rhythmic activity accessible to all (regardless of physical ability) for fun and sharing, from age 8 upwards.

L’événement Cours de danse irlandaise Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-01-20 par Loches Touraine Châteaux de la Loire