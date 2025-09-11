Cours de Danse Préau de l’école Charles de Gaulle Le Creusot

Cours de Danse

Préau de l’école Charles de Gaulle Avenue Charles de Gaulle Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : 85 – 85 – 370 EUR

Début : 2025-11-06 18:30:00

fin : 2025-12-18 21:30:00

2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18

Cours de danse Mansouri proposés dans la région du Creusot et alentours.

Portes ouvertes, initiation gratuite et renseignements.

L’école dispense ses cours à la salle de préau de l’école Charles de Gaulle, au Creusot (entrée portail coté rond point), avec de la place pour se garer autour, les jeudis à partir de 18h30 . L’école Mansouri est entièrement dédiée à la danse de couple et diverses danses individuelles, de par ses cours, ses pratiques, ses stages et ses soirées dansantes.

Que vous soyez débutant, intermédiaire, avancé ou simplement curieux-se, seul-e ou en couple, venez découvrir et tester divers styles de danses tels le rock’n roll, les danses latinos (bachata, salsa, kizomba) ou encore les danses en ligne (medley solo).

Essais gratuits et sans engagement ! Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, les initiations gratuites vous permettront de tester, vous projeter et vous inscrire si vous le souhaitez pour la saison.

Planning initiations le jeudi 11 septembre ¾ d’heure d’initiation et ¼ d’heure pour échanger et peut-être vous inscrire)

– 18h30, danse en ligne (solo)

– 19h30, danses latinos (SBK)

– 20h30 rock’n roll.

Ou ça ? Au préau de l’école Charles de Gaulle, rue Charles de Gaulle 71200 le Creusot (Parking et places gratuites tout autour).

Venez découvrir, tester et vous renseigner. On vous attend avec le sourire et la bonne humeur !

Des cours particuliers sont possibles à la demande.

Pour toutes les disciplines (rock, danse en ligne et danse latinos), vous pouvez toujours prendre le train en marche si vous avez une petite ancienneté en la matière (6 mois à 1 ans, voire plus).

L’École Mansouri vous propose les cours suivants les jeudis

– 18h30-19h30, danses en ligne (madison, kuduru, charleston, bachata, country, new-madison, divers routines, débutant à intermédiaire)

– 19h30-20h30, latinos (SBK, salsa, bachata, kizomba, débutant à intermédiaire)

– 20h30-21h30, rock’n roll et salon, débutant à ntermédiaire). .

Préau de l’école Charles de Gaulle Avenue Charles de Gaulle Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 14 02 27 n.mansouri71@gmail.com

