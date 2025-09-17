Cours de danse moderne et contemporaine Centre Paris Anim’ Angel Parra PARIS

Cours de danse moderne et contemporaine Centre Paris Anim' Angel Parra PARIS

Cours de danse moderne et contemporaine Centre Paris Anim’ Angel Parra PARIS mercredi 17 septembre 2025.

À travers des exercices techniques et des chorégraphies créatives, vous apprendrez à exprimer vos émotions et votre personnalité par le corps. Que vous soyez débutant·e ou déjà expérimenté·e, ce cours est un espace d’écoute, de liberté et de découverte artistique. Rejoignez-nous pour danser, ressentir et partager votre passion !

Notre cours de danse moderne et contemporaine vous invite à explorer le mouvement sous toutes ses formes.
Du mercredi 17 septembre 2025 au mercredi 23 septembre 2026 :
mercredi
de 20h00 à 22h00
payant

Tarifs selon le quotient familial. 

Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-17T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-24T01:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-17T20:00:00+02:00_2025-09-17T22:00:00+02:00;2025-09-24T20:00:00+02:00_2025-09-24T22:00:00+02:00;2025-10-01T20:00:00+02:00_2025-10-01T22:00:00+02:00;2025-10-08T20:00:00+02:00_2025-10-08T22:00:00+02:00;2025-10-15T20:00:00+02:00_2025-10-15T22:00:00+02:00;2025-10-22T20:00:00+02:00_2025-10-22T22:00:00+02:00;2025-10-29T20:00:00+02:00_2025-10-29T22:00:00+02:00;2025-11-05T20:00:00+02:00_2025-11-05T22:00:00+02:00;2025-11-12T20:00:00+02:00_2025-11-12T22:00:00+02:00;2025-11-19T20:00:00+02:00_2025-11-19T22:00:00+02:00;2025-11-26T20:00:00+02:00_2025-11-26T22:00:00+02:00;2025-12-03T20:00:00+02:00_2025-12-03T22:00:00+02:00;2025-12-10T20:00:00+02:00_2025-12-10T22:00:00+02:00;2025-12-17T20:00:00+02:00_2025-12-17T22:00:00+02:00;2025-12-24T20:00:00+02:00_2025-12-24T22:00:00+02:00;2025-12-31T20:00:00+02:00_2025-12-31T22:00:00+02:00;2026-01-07T20:00:00+02:00_2026-01-07T22:00:00+02:00;2026-01-14T20:00:00+02:00_2026-01-14T22:00:00+02:00;2026-01-21T20:00:00+02:00_2026-01-21T22:00:00+02:00;2026-01-28T20:00:00+02:00_2026-01-28T22:00:00+02:00;2026-02-04T20:00:00+02:00_2026-02-04T22:00:00+02:00;2026-02-11T20:00:00+02:00_2026-02-11T22:00:00+02:00;2026-02-18T20:00:00+02:00_2026-02-18T22:00:00+02:00;2026-02-25T20:00:00+02:00_2026-02-25T22:00:00+02:00;2026-03-04T20:00:00+02:00_2026-03-04T22:00:00+02:00;2026-03-11T20:00:00+02:00_2026-03-11T22:00:00+02:00;2026-03-18T20:00:00+02:00_2026-03-18T22:00:00+02:00;2026-03-25T20:00:00+02:00_2026-03-25T22:00:00+02:00;2026-04-01T20:00:00+02:00_2026-04-01T22:00:00+02:00;2026-04-08T20:00:00+02:00_2026-04-08T22:00:00+02:00;2026-04-15T20:00:00+02:00_2026-04-15T22:00:00+02:00;2026-04-22T20:00:00+02:00_2026-04-22T22:00:00+02:00;2026-04-29T20:00:00+02:00_2026-04-29T22:00:00+02:00;2026-05-06T20:00:00+02:00_2026-05-06T22:00:00+02:00;2026-05-13T20:00:00+02:00_2026-05-13T22:00:00+02:00;2026-05-20T20:00:00+02:00_2026-05-20T22:00:00+02:00;2026-05-27T20:00:00+02:00_2026-05-27T22:00:00+02:00;2026-06-03T20:00:00+02:00_2026-06-03T22:00:00+02:00;2026-06-10T20:00:00+02:00_2026-06-10T22:00:00+02:00;2026-06-17T20:00:00+02:00_2026-06-17T22:00:00+02:00;2026-06-24T20:00:00+02:00_2026-06-24T22:00:00+02:00;2026-07-01T20:00:00+02:00_2026-07-01T22:00:00+02:00;2026-07-08T20:00:00+02:00_2026-07-08T22:00:00+02:00;2026-07-15T20:00:00+02:00_2026-07-15T22:00:00+02:00;2026-07-22T20:00:00+02:00_2026-07-22T22:00:00+02:00;2026-07-29T20:00:00+02:00_2026-07-29T22:00:00+02:00;2026-08-05T20:00:00+02:00_2026-08-05T22:00:00+02:00;2026-08-12T20:00:00+02:00_2026-08-12T22:00:00+02:00;2026-08-19T20:00:00+02:00_2026-08-19T22:00:00+02:00;2026-08-26T20:00:00+02:00_2026-08-26T22:00:00+02:00;2026-09-02T20:00:00+02:00_2026-09-02T22:00:00+02:00;2026-09-09T20:00:00+02:00_2026-09-09T22:00:00+02:00;2026-09-16T20:00:00+02:00_2026-09-16T22:00:00+02:00;2026-09-23T20:00:00+02:00_2026-09-23T22:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Angel Parra 181-183 rue Vercingétorix  75014 PARIS
+33156535353 contact.angelparra@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/cpaangelparra https://www.facebook.com/cpaangelparra