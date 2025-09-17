Cours de danse moderne et contemporaine Centre Paris Anim’ Angel Parra PARIS

À travers des exercices techniques et des chorégraphies créatives, vous apprendrez à exprimer vos émotions et votre personnalité par le corps. Que vous soyez débutant·e ou déjà expérimenté·e, ce cours est un espace d’écoute, de liberté et de découverte artistique. Rejoignez-nous pour danser, ressentir et partager votre passion !

Notre cours de danse moderne et contemporaine vous invite à explorer le mouvement sous toutes ses formes.

Du mercredi 17 septembre 2025 au mercredi 23 septembre 2026 :

mercredi

de 20h00 à 22h00

payant

Tarifs selon le quotient familial.

Public adultes. A partir de 16 ans.

Centre Paris Anim’ Angel Parra 181-183 rue Vercingétorix 75014 PARIS

+33156535353 contact.angelparra@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/cpaangelparra https://www.facebook.com/cpaangelparra