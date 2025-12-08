Cours de danse modern’jazz les jeudis soir L’ollivier Landudec
Cours de danse modern’jazz les jeudis soir L’ollivier Landudec jeudi 8 janvier 2026.
Cours de danse modern’jazz les jeudis soir
L’ollivier 1 Rue Ar Gore Landudec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-08 19:45:00
fin : 2026-01-29 21:00:00
Date(s) :
2026-01-08
En janvier, venez prendre des cours de danse modern’jazz les jeudis soir à Landudec !
Niveaux débutants et intermédiaires.
Infos et réservations via les contacts indiqués sur l’affiche. .
L’ollivier 1 Rue Ar Gore Landudec 29710 Finistère Bretagne +33 6 88 10 89 48
English : Cours de danse modern’jazz les jeudis soir
L’événement Cours de danse modern’jazz les jeudis soir Landudec a été mis à jour le 2025-12-08 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN