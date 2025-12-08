Cours de danse modern’jazz les jeudis soir L’ollivier Landudec

Cours de danse modern’jazz les jeudis soir

L’ollivier 1 Rue Ar Gore Landudec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08 19:45:00

fin : 2026-01-29 21:00:00

Date(s) :

2026-01-08

En janvier, venez prendre des cours de danse modern’jazz les jeudis soir à Landudec !

Niveaux débutants et intermédiaires.

Infos et réservations via les contacts indiqués sur l’affiche. .

L’ollivier 1 Rue Ar Gore Landudec 29710 Finistère Bretagne +33 6 88 10 89 48

English : Cours de danse modern’jazz les jeudis soir

L’événement Cours de danse modern’jazz les jeudis soir Landudec a été mis à jour le 2025-12-08 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN