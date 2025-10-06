Cours de danse orientale en rose Rue William Dian Gasny

Cours de danse orientale en rose Rue William Dian Gasny lundi 6 octobre 2025.

Cours de danse orientale en rose

Rue William Dian Espace Jean-Baptiste Le Clair Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-06 18:30:00

fin : 2025-10-06

Date(s) :

2025-10-06

L’association Aasha vous invite à un cours de danse orientale placé sous le signe de la solidarité. Venez participer à ce moment convivial, ouvert à tous, en portant un haut rose en soutien à la lutte contre le cancer.

Tarifs 3 €, entièrement reversée à la Ligue contre le cancer.

Inscription auprès de Claire Enjalric 06 68 91 46 23 claire27630@gmail.com .

Rue William Dian Espace Jean-Baptiste Le Clair Gasny 27620 Eure Normandie +33 6 68 91 46 23 claire27630@gmail.com

English : Cours de danse orientale en rose

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cours de danse orientale en rose Gasny a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération