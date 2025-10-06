Cours de danse orientale en rose Rue William Dian Gasny
Rue William Dian Espace Jean-Baptiste Le Clair Gasny Eure
Début : 2025-10-06 18:30:00
L’association Aasha vous invite à un cours de danse orientale placé sous le signe de la solidarité. Venez participer à ce moment convivial, ouvert à tous, en portant un haut rose en soutien à la lutte contre le cancer.
Tarifs 3 €, entièrement reversée à la Ligue contre le cancer.
Inscription auprès de Claire Enjalric 06 68 91 46 23 claire27630@gmail.com .
