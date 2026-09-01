Cours de danse orientale enfants et adultes et heels salle d’activité Rieux
mardi 22 septembre 2026 · salle d'activité · Rieux
Informations pratiques
Rieux
Cours de danse orientale enfants et adultes et heels
salle d’activité 2 Place de l’Église Rieux Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 18:00:00
fin : 2026-10-31 21:45:00
Date(s) :
2026-09-22
Cours de danse à Rieux pour enfants, ados et adultes.
Danse orientale pour les enfants de 6 à 12 ans et pour les ados/adultes dès 13 ans, ainsi qu’un cours de Heels dès 16 ans. Trois cours pour découvrir, apprendre et prendre plaisir à danser dans une ambiance conviviale, avec Georges.
Salle d’activité – Rieux
Tous les mardis à partir du 22 septembre 2026.
Cours d’essai gratuit sur réservation .
salle d’activité 2 Place de l’Église Rieux 56350 Morbihan Bretagne +33 6 95 38 02 98
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English :
L’événement Cours de danse orientale enfants et adultes et heels Rieux a été mis à jour le 2026-09-07 par OT – PAYS DE REDON
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