AGENDA · Cerisy-la-Salle
Cours de danse orientale fusion Gymnase de La Venlée Cerisy-la-Salle
mardi 22 septembre 2026 · Gymnase de La Venlée · Cerisy-la-Salle
Informations pratiques
Cerisy-la-Salle
Cours de danse orientale fusion
Gymnase de La Venlée 4 la Hongrie Cerisy-la-Salle Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-22 17:20:00
fin : 2027-06-22 18:30:00
Date(s) :
2026-09-22
Cours de danse orientale fusion adultes et débutants. .
Gymnase de La Venlée 4 la Hongrie Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie +33 6 99 29 59 89 l.dances50@gmail.com
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English : Cours de danse orientale fusion
L’événement Cours de danse orientale fusion Cerisy-la-Salle a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Granville Terre et Mer
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