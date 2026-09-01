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Cours de danse orientale fusion Gymnase de La Venlée Cerisy-la-Salle

mardi 22 septembre 2026 · Gymnase de La Venlée · Cerisy-la-Salle

Cours de danse orientale fusion Gymnase de La Venlée Cerisy-la-Salle

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 juin 2027
Heure de début
17:20:00
Lieu
Gymnase de La Venlée
Adresse
4 la Hongrie
Ville
50210 Cerisy-la-Salle
Département
Manche
Tarif

Cerisy-la-Salle

Cours de danse orientale fusion

Gymnase de La Venlée 4 la Hongrie Cerisy-la-Salle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-22 17:20:00
fin : 2027-06-22 18:30:00

Date(s) :
2026-09-22

Cours de danse orientale fusion adultes et débutants.   .

Gymnase de La Venlée 4 la Hongrie Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie +33 6 99 29 59 89  l.dances50@gmail.com

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English : Cours de danse orientale fusion

L’événement Cours de danse orientale fusion Cerisy-la-Salle a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Granville Terre et Mer

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