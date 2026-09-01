Cours de danse orientale fusion Gymnase de La Venlée Cerisy-la-Salle

mardi 22 septembre 2026 · Gymnase de La Venlée · Cerisy-la-Salle

Informations pratiques

Cerisy-la-Salle

Cours de danse orientale fusion

Gymnase de La Venlée 4 la Hongrie Cerisy-la-Salle Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-22 17:20:00

fin : 2027-06-22 18:30:00

Date(s) :

2026-09-22

Cours de danse orientale fusion adultes et débutants. .

Gymnase de La Venlée 4 la Hongrie Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie +33 6 99 29 59 89 l.dances50@gmail.com

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English : Cours de danse orientale fusion

L’événement Cours de danse orientale fusion Cerisy-la-Salle a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Granville Terre et Mer