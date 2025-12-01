Cours de danse Prépare ton réveillon Salle Alcazar Saint-Pourçain-sur-Sioule
Cours de danse Prépare ton réveillon Salle Alcazar Saint-Pourçain-sur-Sioule lundi 29 décembre 2025.
Salle Alcazar 43 avenue Pasteur Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2025-12-29 19:30:00
fin : 2025-12-29 22:30:00
2025-12-29
Cette année, au réveillon, surprenez tout le monde en esquissant quelques pas de tango ou de bachata. Parce que c’est accessible à tous! Et Cendrine saura vous en convaincre…
Salle Alcazar 43 avenue Pasteur Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 63 06 37 jazzclubsaintpour@gmail.com
English :
This New Year’s Eve, surprise everyone with a few tango or bachata steps. Because it’s accessible to everyone! And Cendrine will convince you…
