Cours de danse Prépare ton réveillon Salle Alcazar Saint-Pourçain-sur-Sioule

Cours de danse Prépare ton réveillon

Salle Alcazar 43 avenue Pasteur Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2025-12-29 19:30:00

fin : 2025-12-29 22:30:00

2025-12-29

Cette année, au réveillon, surprenez tout le monde en esquissant quelques pas de tango ou de bachata. Parce que c’est accessible à tous! Et Cendrine saura vous en convaincre…

Salle Alcazar 43 avenue Pasteur Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 63 06 37 jazzclubsaintpour@gmail.com

English :

This New Year’s Eve, surprise everyone with a few tango or bachata steps. Because it’s accessible to everyone! And Cendrine will convince you…

