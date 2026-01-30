Cours de danse Sore
Cours de danse Sore samedi 31 janvier 2026.
Cours de danse
Sore Landes
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31 2026-02-28 2026-03-28 2026-04-25 2026-05-30 2026-06-06 2026-07-13
Atelier mensuel danse enfant de 5 à 11 ans
par Isa Danse .
Sore 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 04 40 41 mairie@sore.fr
