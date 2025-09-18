Cours de Danses Africaines MAISON DE QUARTIER VILLEJEAN Rennes

Cours de Danses Africaines MAISON DE QUARTIER VILLEJEAN Rennes jeudi 18 septembre 2025.

Cours de Danses Africaines MAISON DE QUARTIER VILLEJEAN Rennes Jeudi 18 septembre, 20h15 Ille-et-Vilaine

Cours tous niveaux

L’association Synzhoi vous propose des cours de danses et de percussions africaines tous les jeudis soirs à 20h15.

Les cours ont lieux à la Maison de Quartier Villejean, la rentrée est prévue pour le 18 septembre et il y’a un essai gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-18T20:15:00.000+02:00

Fin : 2025-09-18T21:30:00.000+02:00

1

synzhoi@gmail.com

MAISON DE QUARTIER VILLEJEAN 2 Rue de Bourgogne, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine