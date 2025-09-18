Cours de Danses Africaines MAISON DE QUARTIER VILLEJEAN Rennes
Cours tous niveaux
L’association Synzhoi vous propose des cours de danses et de percussions africaines tous les jeudis soirs à 20h15.
Les cours ont lieux à la Maison de Quartier Villejean, la rentrée est prévue pour le 18 septembre et il y’a un essai gratuit.
synzhoi@gmail.com
MAISON DE QUARTIER VILLEJEAN 2 Rue de Bourgogne, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine