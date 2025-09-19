Cours de Danses Cabaret CPA Marc Sangnier Paris

Cours de Danses Cabaret CPA Marc Sangnier Paris vendredi 19 septembre 2025.

La danse cabaret combine plusieurs styles :

Jazz et jazz Broadway

et Parfois du Burlesque

Heels dance (parfois pratiqué en talons hauts)

(parfois pratiqué en talons hauts) Théâtralité , expression scénique

, Travail de l’attitude et du regard, entre autre

Envie de briller comme dans les plus grands cabarets parisiens et rejoignez nos cours de danse cabaret ouvert à toutes et tous !

Du vendredi 19 septembre 2025 au vendredi 26 juin 2026 :

vendredi

de 19h00 à 20h00

payant

Tarif soumis au Quotient Familial. Cours fermés pendant les vacances scolaires.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-19T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T23:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-19T19:00:00+02:00_2025-09-19T20:00:00+02:00;2025-09-26T19:00:00+02:00_2025-09-26T20:00:00+02:00;2025-10-03T19:00:00+02:00_2025-10-03T20:00:00+02:00;2025-10-10T19:00:00+02:00_2025-10-10T20:00:00+02:00;2025-10-17T19:00:00+02:00_2025-10-17T20:00:00+02:00;2025-10-24T19:00:00+02:00_2025-10-24T20:00:00+02:00;2025-10-31T19:00:00+02:00_2025-10-31T20:00:00+02:00;2025-11-07T19:00:00+02:00_2025-11-07T20:00:00+02:00;2025-11-14T19:00:00+02:00_2025-11-14T20:00:00+02:00;2025-11-21T19:00:00+02:00_2025-11-21T20:00:00+02:00;2025-11-28T19:00:00+02:00_2025-11-28T20:00:00+02:00;2025-12-05T19:00:00+02:00_2025-12-05T20:00:00+02:00;2025-12-12T19:00:00+02:00_2025-12-12T20:00:00+02:00;2025-12-19T19:00:00+02:00_2025-12-19T20:00:00+02:00;2025-12-26T19:00:00+02:00_2025-12-26T20:00:00+02:00;2026-01-02T19:00:00+02:00_2026-01-02T20:00:00+02:00;2026-01-09T19:00:00+02:00_2026-01-09T20:00:00+02:00;2026-01-16T19:00:00+02:00_2026-01-16T20:00:00+02:00;2026-01-23T19:00:00+02:00_2026-01-23T20:00:00+02:00;2026-01-30T19:00:00+02:00_2026-01-30T20:00:00+02:00;2026-02-06T19:00:00+02:00_2026-02-06T20:00:00+02:00;2026-02-13T19:00:00+02:00_2026-02-13T20:00:00+02:00;2026-02-20T19:00:00+02:00_2026-02-20T20:00:00+02:00;2026-02-27T19:00:00+02:00_2026-02-27T20:00:00+02:00;2026-03-06T19:00:00+02:00_2026-03-06T20:00:00+02:00;2026-03-13T19:00:00+02:00_2026-03-13T20:00:00+02:00;2026-03-20T19:00:00+02:00_2026-03-20T20:00:00+02:00;2026-03-27T19:00:00+02:00_2026-03-27T20:00:00+02:00;2026-04-03T19:00:00+02:00_2026-04-03T20:00:00+02:00;2026-04-10T19:00:00+02:00_2026-04-10T20:00:00+02:00;2026-04-17T19:00:00+02:00_2026-04-17T20:00:00+02:00;2026-04-24T19:00:00+02:00_2026-04-24T20:00:00+02:00;2026-05-01T19:00:00+02:00_2026-05-01T20:00:00+02:00;2026-05-08T19:00:00+02:00_2026-05-08T20:00:00+02:00;2026-05-15T19:00:00+02:00_2026-05-15T20:00:00+02:00;2026-05-22T19:00:00+02:00_2026-05-22T20:00:00+02:00;2026-05-29T19:00:00+02:00_2026-05-29T20:00:00+02:00;2026-06-05T19:00:00+02:00_2026-06-05T20:00:00+02:00;2026-06-12T19:00:00+02:00_2026-06-12T20:00:00+02:00;2026-06-19T19:00:00+02:00_2026-06-19T20:00:00+02:00;2026-06-26T19:00:00+02:00_2026-06-26T20:00:00+02:00

CPA Marc Sangnier 24, avenue Marc Sangnier 75014 Structure située à côté du théâtre 14Paris

+33986029508 https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr