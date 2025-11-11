Cours de découverte de la céramique GEDRE Gavarnie-Gèdre

Cours de découverte de la céramique

GEDRE Atelier céramique d’Ayruès Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Sur demande, possibilité de cours de 2h qui s’adaptent aux différents niveaux et type de participants. Entre enfants ou entre adultes, en multi générations, entre enfants et grands parents, en famille… tout est possible.

À partir de 4 ans.

Plus d’informations sur le site internet de Roxane. .

GEDRE Atelier céramique d’Ayruès Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 81 32 87 96

English :

On request, 2-hour courses are available to suit different levels and types of participants. Between children or between adults, multi-generational, between children and grandparents, as a family? anything is possible.

German :

Auf Anfrage sind auch zweistündige Kurse möglich, die sich an die verschiedenen Niveaus und Arten von Teilnehmern anpassen. Kinder oder Erwachsene, mehrere Generationen, Kinder und Großeltern, die ganze Familie… alles ist möglich.

Italiano :

Su richiesta, è possibile organizzare lezioni di 2 ore per adattarsi a diversi livelli e tipi di partecipanti. Tra bambini o tra adulti, multigenerazionale, tra bambini e nonni, in famiglia? Tutto è possibile.

Espanol :

Previa solicitud, se pueden organizar clases de 2 horas adaptadas a diferentes niveles y tipos de participantes. Entre niños o entre adultos, multigeneracional, entre niños y abuelos, en familia… todo es posible.

