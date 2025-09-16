Cours de découverte | Yoga | Landos Salle culturelle Landos

Cours de découverte | Yoga | Landos Salle culturelle Landos mardi 16 septembre 2025.

Cours de découverte | Yoga | Landos

Salle culturelle Le Bourg Landos Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16 18:15:00

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-09-16

Venez découvrir les bienfaits du Yoga.

Cours de démonstration en accès libre.

Inscription cotisation annuelle de 100 €

Renseignement par sms au 06 43 64 92 81

.

Salle culturelle Le Bourg Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 64 92 81

English :

Come and discover the benefits of yoga.

Free access to demonstration classes.

Registration: annual fee of 100 ?

Information by sms to 06 43 64 92 81

German :

Entdecken Sie die Vorteile des Yoga.

Demonstrationskurse mit freiem Zugang.

Einschreibung: Jahresbeitrag von 100 ?

Informationen per SMS an 06 43 64 92 81

Italiano :

Venite a scoprire i benefici dello yoga.

Accesso gratuito alle lezioni dimostrative.

Iscrizione: quota annuale di 100 euro

Informazioni via SMS al numero 06 43 64 92 81

Espanol :

Venga a descubrir los beneficios del yoga.

Acceso gratuito a las clases de demostración.

Inscripción: cuota anual de 100€

Información por mensaje de texto al 06 43 64 92 81

