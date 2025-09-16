Cours de découverte | Yoga | Landos Salle culturelle Landos
Cours de découverte | Yoga | Landos Salle culturelle Landos mardi 16 septembre 2025.
Cours de découverte | Yoga | Landos
Salle culturelle Le Bourg Landos Haute-Loire
Début : 2025-09-16 18:15:00
fin : 2025-09-16
2025-09-16
Venez découvrir les bienfaits du Yoga.
Cours de démonstration en accès libre.
Inscription cotisation annuelle de 100 €
Renseignement par sms au 06 43 64 92 81
Salle culturelle Le Bourg Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 64 92 81
English :
Come and discover the benefits of yoga.
Free access to demonstration classes.
Registration: annual fee of 100 ?
Information by sms to 06 43 64 92 81
German :
Entdecken Sie die Vorteile des Yoga.
Demonstrationskurse mit freiem Zugang.
Einschreibung: Jahresbeitrag von 100 ?
Informationen per SMS an 06 43 64 92 81
Italiano :
Venite a scoprire i benefici dello yoga.
Accesso gratuito alle lezioni dimostrative.
Iscrizione: quota annuale di 100 euro
Informazioni via SMS al numero 06 43 64 92 81
Espanol :
Venga a descubrir los beneficios del yoga.
Acceso gratuito a las clases de demostración.
Inscripción: cuota anual de 100€
Información por mensaje de texto al 06 43 64 92 81
