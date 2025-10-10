Cours de dentelle au fuseau Costaros

Cours de dentelle au fuseau Costaros vendredi 10 octobre 2025.

Cours de dentelle au fuseau

Salle des associations Costaros Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-10-10 14:00:00

fin : 2025-12-31 16:00:00

2025-10-10

Initiez-vous à un art traditionnel !

Que vous soyez débutant(e) ou déjà passionné(e), venez découvrir ou redécouvrir l’art

délicat de la dentelle au fuseau, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

.

Salle des associations Costaros 43490 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 01 68 enseignement@ladentelledupuy.com

English :

Introduce yourself to a traditional art form!

Whether you’re a beginner or an enthusiast, come and discover or rediscover the delicate art

of bobbin lace, in a warm and friendly atmosphere.

German :

Lassen Sie sich in eine traditionelle Kunst einführen!

Ob Sie Anfänger sind oder sich bereits für die Kunst des Klöppelns begeistern, entdecken Sie die Kunst der Klöppelspitze oder lernen Sie sie neu kennen

in einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre können Sie die zarte Kunst der Klöppelspitze erlernen.

Italiano :

Avviatevi a un’arte tradizionale!

Che siate principianti o appassionati, venite a scoprire o riscoprire la delicata arte del merletto a fuselli in un’atmosfera calda e accogliente

del merletto a fuselli, in un’atmosfera calda e accogliente.

Espanol :

¡Iníciese en un arte tradicional!

Tanto si es principiante como aficionado, venga a descubrir o redescubrir el delicado arte del encaje de bolillos en un ambiente cálido y acogedor

del encaje de bolillos, en un ambiente cálido y acogedor.

