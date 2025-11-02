COURS DE DESSIN AU MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE Langres
Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne
Début : 2025-11-02
fin : 2026-02-01
2025-11-02 2025-12-07 2026-01-04 2026-02-01 2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06
Tout public
Découvrez la pratique de la copie d’œuvre. Encadré par un professeur, venez dessiner en vous inspirant des œuvres exposées. .
Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 02 83 about.christophe@orange.fr
