COURS DE DESSIN- BCD Valras-Plage

COURS DE DESSIN- BCD

2 Boulevard Gambetta Valras-Plage Hérault

Début : 2025-10-08

fin : 2025-12-17

2025-10-08 2025-11-05 2025-11-19 2025-12-03 2025-12-17

Cours de dessin proposé par Mireille De La Chesney. Tout public. Entrée libre.

2 Boulevard Gambetta Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 7 50 89 30 49 bcdvalras@wanadoo.fr

English :

Drawing classes offered by Mireille De La Chesney. Open to all. Free admission.

German :

Zeichenkurs angeboten von Mireille De La Chesney. Für alle Altersgruppen. Freier Eintritt.

Italiano :

Corsi di disegno tenuti da Mireille De La Chesney. Aperto a tutti. Ingresso libero.

Espanol :

Clases de dibujo impartidas por Mireille De La Chesney. Abierto a todos. Entrada gratuita.

