COURS DE DESSIN- BCD Valras-Plage
COURS DE DESSIN- BCD Valras-Plage mercredi 8 octobre 2025.
COURS DE DESSIN- BCD
2 Boulevard Gambetta Valras-Plage Hérault
Début : 2025-10-08
fin : 2025-12-17
2025-10-08 2025-11-05 2025-11-19 2025-12-03 2025-12-17
Cours de dessin proposé par Mireille De La Chesney. Tout public. Entrée libre.
2 Boulevard Gambetta Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 7 50 89 30 49 bcdvalras@wanadoo.fr
English :
Drawing classes offered by Mireille De La Chesney. Open to all. Free admission.
German :
Zeichenkurs angeboten von Mireille De La Chesney. Für alle Altersgruppen. Freier Eintritt.
Italiano :
Corsi di disegno tenuti da Mireille De La Chesney. Aperto a tutti. Ingresso libero.
Espanol :
Clases de dibujo impartidas por Mireille De La Chesney. Abierto a todos. Entrada gratuita.
