Cours de dessin d’observation Maison Marbeuf Rennes Mercredi 11 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Viens explorer le dessin sous différents angles, de l’objet au vivant, de l’image fixe à celle en mouvement, du magazine aux tableaux du Musée des Beaux arts sous un format accessible à tous.tes !

Inscription à l’atelier via ce lien: [https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/cours-de-dessin-d-observation-1](https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/cours-de-dessin-d-observation-1)

**Tarif** : 45€ le cycle de 5 séances + 2€ d’adhésion à l’association

Dates des séances :

– 11 mars

– 18 mars

– 25 mars

– 1er avril

– 8 avril

Repars avec un carnet rempli de dessins variés et la satisfaction d’avoir osé essayer de nouvelles techniques pour progresser rapidement et avec plaisir.

Le materiel est fourni.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-11T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-11T15:00:00.000+01:00

Maison Marbeuf 21 boulevard marbeuf Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



