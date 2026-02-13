Cours de dessin d’observation, Maison Marbeuf, Rennes

Cours de dessin d’observation Mercredi 11 mars, 14h00 Maison Marbeuf Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-11T14:00:00+01:00 – 2026-03-11T15:00:00+01:00

Fin : 2026-03-11T14:00:00+01:00 – 2026-03-11T15:00:00+01:00

Inscription à l’atelier via ce lien: https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/cours-de-dessin-d-observation-1

Tarif : 45€ le cycle de 5 séances + 2€ d’adhésion à l’association

Dates des séances :

– 11 mars

– 18 mars

– 25 mars

– 1er avril

– 8 avril

Repars avec un carnet rempli de dessins variés et la satisfaction d’avoir osé essayer de nouvelles techniques pour progresser rapidement et avec plaisir.

Le materiel est fourni.

Maison Marbeuf 21 boulevard marbeuf Rennes 35000 Bourg l'Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne

Viens explorer le dessin sous différents angles, de l’objet au vivant, de l’image fixe à celle en mouvement, du magazine aux tableaux du Musée des Beaux arts sous un format accessible à tous.tes !