Cours de dessin et aquarelle naturaliste, Giardino Botanico Daniela Brescia, Sant’Eufemia a Maiella

Cours de dessin et aquarelle naturaliste Dimanche 7 juin, 09h30 Giardino Botanico Daniela Brescia Pescara

Réservation obligatoire SEULEMENT pour le cours de dessin et aquarelle naturaliste.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Naturarte Maiella 2026

art et nature dans le parc

Cette année, le festival Naturarte Maiella du parc national se concentre sur le thème de la ‘Vue’, en enrichissant le programme avec des visites guidées, des cours et des ateliers créatifs : peinture avec des couleurs naturelles pour les enfants et des ateliers dédiés aux adultes.

Programme :

Visite du jardin botanique Daniela Brescia et de l’exposition « AROMATIQUE »

Visite du parcours d’art et pour les plus petits expérience de peinture avec des couleurs naturelles.

Petite expérience de peinture collective avec les visiteurs dans le jardin.

Cours de dessin et aquarelle naturaliste (techniques de base du dessin naturaliste, la couleur, les matériaux etc. et démonstration de croquis réels, études de mélanges chromatiques et reproduction en direct d’un sujet naturel végétal récolté dans le jardin lors de la visite guidée). Le cours est gratuit sur réservation pour un maximum de 15 participants.

Comparaison des travaux réalisés et prix du concours Naturarte Maiella 2026

Giardino Botanico Daniela Brescia S.S.487 km 27 Sant’Eufemia a Maiella (PE) Sant’Eufemia a Maiella 65020 Pescara Abruzzo +39 0864 2570416 https://www.parcomajella.it/Giardini-botanici.htm [{« type »: « email », « value »: « mirella.dicecco@parcomaiella.it »}, {« type »: « phone », « value »: « 3667785167 »}, {« type »: « email », « value »: « donatella.vitale@parcomaiella.it »}] Le jardin s’étend sur environ quatre hectares dans un cadre enchanteur avec l’imposante image de la Majella en arrière-plan. Dans le jardin sont cultivées environ 550 entités floristiques dans plus de 15 secteurs différents. Presque toutes les entités en culture sont autochtones, c’est-à-dire originaires de ce territoire, dont de nombreuses endémiques (plus de 60) comme Aquilegia majellensis, Astragalus aquilanus, Centaurea tenoreana, Soldanella minima subsp. samnitica, ce dernier symbole du jardin. Dans le jardin sont représentés les environnements les plus significatifs du Parc, tandis qu’une partie est dédiée à des secteurs thématiques tels que les plantes médicinales, l’arboretum, le verger, etc. Dans le jardin il y a aussi une pépinière pour la reproduction et la vente des espèces indigènes. La structure abrite également l’Herbier du Parc, une collection d’environ 3000 plantes séchées pour des études taxonomiques et sur la distribution des espèces dans le territoire. Le jardin abr

Naturarte Maiella 2026

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