Cours de dessin et aquarelle proposé par l’association TETICAP

Parcé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 14:00:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

Date(s) :

2026-01-16 2026-01-23 2026-02-06 2026-02-20 2026-03-13 2026-03-20 2026-04-03 2026-04-14

Cours de dessin et aquarelle pour débutants le mardi matin

Frédérique MASSALAZ #lescreationsdefred, aquarelliste et carnettiste, anime un cours de dessin et aquarelle ouvert à tous, pour apprendre les bases du dessin et de l’aquarelle, avec une progression tout au long de l’année. débutants bienvenus. Matériel prêté pour la première séance. En petit groupe. Nombre de places limité. Sur réservation. .

Parcé-sur-Sarthe 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 99 78 07 teticap72@gmail.com

English :

Tuesday morning drawing and watercolour classes for beginners

