Cours de dessin et de pastel Saint-Brisson-sur-Loire

Nouveauté à Saint-Brisson-sur-Loire des cours de dessin et de pastel ouverts à tous les niveaux, animés par Charles-Henri, pastelliste.

l’Association Culturelle Artistique propose de nouveaux cours de dessin et de pastel à Saint-Brisson-sur-Loire.

Ouverts à tous les niveaux, ces ateliers sont animés par Charles-Henri, pastelliste, et se déroulent les vendredis de 14h30 à 16h30 à l’Espace Séguier.

Matériel à prévoir feuilles de dessin, crayons, pastels

Tarifs 80 € à l’année ou 10 € le cours à l’unité 10 .

Rue des Ruets Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire aca.45@orange.fr

New at Saint-Brisson-sur-Loire: drawing and pastel classes open to all levels, led by pastellist Charles-Henri.

