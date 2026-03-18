Cours de Dessin et Peinture La Grulière Bazougers

Cours de Dessin et Peinture

La Grulière 111 Route d’Arquenay Bazougers Mayenne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12 2026-04-26

PEINDRE À LA FERME Cours d’art que ce soit pour une séance découverte ou pour revenir à votre guise. L’enseignement se fait à la ferme où nous pouvons explorer divers thèmes en plein-air quand le temps le permet et en compagnie des moutons. Il y a un atelier au chaud si besoin )

Cours en français et en anglais.

Un moment pour vous

Un moment avec vos enfants ou petits-enfants

Un moment entre amis

Les ateliers s’organisent en fonction de la demande.

Ces ateliers d’art sont l’occasion pour vous de venir explorer vos compétences de dessin et de peinture, en travaillant à votre rythme et en choisissant les thèmes que vous aimez.

Nathalie vous accompagne et enseigne selon vos besoins.

Vous pouvez choisir entre une initiation ou un approfondissement aquarelle, acrylique, huile ou encore pastels secs, fusain, encre de Chine.

Elle peut aussi apporter une aide personnalisée pour vos projets en cours si besoin. .

La Grulière 111 Route d’Arquenay Bazougers 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 7 88 32 80 66 atelier.du.bleu.mouton@gmail.com

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English :

PAINTING ON THE FARM Art classes, whether for a discovery session or to return at your convenience. Teaching takes place on the farm, where we can explore a variety of themes in the open air, weather permitting, in the company of sheep. There’s a warm workshop if you need it )

L’événement Cours de Dessin et Peinture Bazougers a été mis à jour le 2026-03-18 par CDT53