Cours de dessin figuratif à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat

Veronica Leandrez vous propose d’apprendre les règles du portrait ou comment dessiner des visages réalistes en utilisant la théorie des couleurs pour créer une ambiance.

Thème de ce premier atelier le carnaval

Apporter son matériel papier à dessin, fusain, pastels de couleur

A partir de 7 ans .

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 51 48 17 51 association@lescalier87.org

