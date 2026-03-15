Cours de dessin mensuel avec modèle vivant Matière & Imaginaire Paris

Cours de dessin mensuel avec modèle vivant

Chaque 1er vendredi du mois 10h/13h

2ème trimestre: Les vendredis 9 janvier, 6 février, 13 mars 2026

3ème trimestre: Les vendredis 3 avril, 15 mai, 5 juin 2026

35€ le cours de 3h, 100€ le trimestre pour les 3 cours

Le matériel est à apporter et le modèle est à régler en plus selon le nombre de participants

Ces cours sont dirigés par Célia Pinchon, passionnée par le travail d’après modèle vivant

Celia Pinchon est animée par le désir de saisir le corps dans ses volumes et ses dynamiques, elle utilise des techniques traditionnelles tel que le fusain ou la sanguine. Son objectif avec vous sera d’apprendre à cerner la gestuelle d’un corps en quelques minutes mais aussi d’apprendre à lui donner du volume et de la profondeur, de comprendre le jeu des ombres et des lumières.

Elle a à cœur de réaliser un apprentissage dans la bienveillance et la communication, en mettant les attentes et les besoins de chaque élève en premier.

1er trimestre :

Saisir la gestuelle et y mêler le volume (beaucoup de poses rapides mais aussi le temps de se faire plaisir sur quelques poses plus longues)

2eme trimestre :

Comprendre et incorporer les informations d’ombres et lumières

3eme trimestre :

Rendus poussés (principalement des poses longues mais toujours un temps pris pour le travail de poses rapides)

Cours de dessin mensuel avec modèle vivant chaque 1er vendredi du mois.

Le vendredi 05 juin 2026

de 10h00 à 13h00

Le vendredi 15 mai 2026

de 10h00 à 13h00

Le vendredi 03 avril 2026

de 10h00 à 13h00

payant

35 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-03T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-05T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-03T10:00:00+02:00_2026-04-03T13:00:00+02:00;2026-05-15T10:00:00+02:00_2026-05-15T13:00:00+02:00;2026-06-05T10:00:00+02:00_2026-06-05T13:00:00+02:00

Matière & Imaginaire 41, rue de la Butte aux Cailles 75013 Paris



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